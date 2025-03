Vicepremier Thailand: geen noodtoestand in Bangkok

Premier Paetongtarn Shinawatra had eerder gezegd dat de noodtoestand was afgekondigd. De omvang van de schade in Bangkok en de rest van Thailand is nog niet bekend.

Het stadsbestuur heeft Bangkok in elk geval wel uitgeroepen tot rampgebied. De gouverneur heeft de leiding over de rampenbestrijding.

In de Thaise hoofdstad is schade ontstaan aan veel hoge gebouwen, zegt gouverneur Chadchart Sittipunt. Het is volgens hem niet duidelijk om hoeveel gebouwen het gaat. Eerder werd bekend dat een wolkenkrabber in aanbouw is ingestort. De gouverneur roept mensen op tot voorzichtigheid.