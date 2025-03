Volkskrant: Internationale studenten reizen minder naar VS

Door de onrust over alle maatregelen van de Amerikaanse president Trump meldden diverse reisorganisaties de laatste weken een afname van het aantal boekingen voor de VS. Met de officiële cijfers van de International Trade Administration (ITO) is deze trend nu ook zichtbaar in alle geregistreerde reisbewegingen vanuit de hele wereld naar de VS, met uitzondering van reizen vanuit de buurlanden Mexico en Canada.

Het aantal reizigers met een studentenvisum daalde in de maand februari ten opzichte van vorig jaar met ongeveer 10 procent naar 44 duizend. Met name studenten uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika gingen minder vaak naar de VS. De afname is ook zichtbaar in Europa. Alleen vanuit Oceanië gingen meer studenten met een visum naar de Verenigde Staten.