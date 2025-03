Het voornemen om Wijdemeren per 1 januari 2027 toe te voegen aan Hilversum werd in juli 2024 uitgesproken onder het motto Samen sterker. De twee gaan uit van een „aantrekkelijke, gedeelde toekomst”.

In Wijdemeren ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het voornemen, in Hilversum was een zeer grote meerderheid voor.