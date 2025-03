Presentatrice Loretta Schrijver (68) overleden

Binnenland

Presentatrice Loretta Schrijver is in de nacht van woensdag op donderdag op 68-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt RTL donderdag. Schrijver overleed aan de gevolgen van kanker. Ze was onder meer bekend als presentatrice van RTL Nieuws en Koffietijd. Ook was zij panellid in het RTL-programma The Masked Singer.