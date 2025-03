Deutsche Bahn ook in 2024 diep in het rood

Het nettoverlies kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat is wel fors minder dan de min van 2,7 miljard euro in 2023. Dat kwam vooral doordat de overheid met nabetalingen kwam aan Deutsche Bahn voor onderhoudsuitgaven van het bedrijf in 2023. De omzet kwam vorig jaar uit op 26,2 miljard euro. Deutsche Bahn vervoerde vorig jaar ongeveer 1,9 miljard reizigers, een toename van 1,6 procent.

Volgens Deutsche Bahn arriveerde vorig jaar 62,5 procent van de langeafstandstreinen op tijd op de bestemming, een historisch dieptepunt. Daarbij hanteert Deutsche Bahn een norm waarbij een trein een vertraging van minder dan zes minuten heeft. In 2023 arriveerde volgens het bedrijf 64 procent van de langeafstandstreinen op tijd.

Topman Richard Lutz zegt dat het bedrijf door alle problemen met verouderde infrastructuur in een grote crisis verkeert. Hij stelt dat het bedrijf nog ver weg is van wat klanten mogen verwachten. Deutsche Bahn is bezig met een enorm investeringsprogramma voor het aanpakken van de infrastructuur.

Deutsche Bahn heeft eerder gezegd dat er wel 150 miljard euro nodig is om het Duitse spoornet op de langere termijn te moderniseren en uit te breiden. Met een netwerk van ongeveer 34.000 kilometer heeft Deutsche Bahn het grootste spoornet van Europa.