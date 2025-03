Onderzoek moet uitwijzen of deel toeslagenouders onterecht compensatie kreeg

Aanleiding voor het onderzoek vormt nieuwe informatie, waar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) sinds deze zomer over beschikt. Dagblad NRC berichtte er dinsdag over. Volgens de krant hebben duizenden toeslagenouders mogelijk ten onrechte financiële compensatie ontvangen.

„Ik kan me goed voorstellen dat dit nieuwsbericht tot onrust leidt bij de gedupeerde ouders”, schreef staatssecretaris Palmen (Herstel en Toeslagen) woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer. „Er kan nog geen enkele conclusie getrokken worden over de vraag of er ouders zijn die ten onrechte als gedupeerde zijn aangemerkt”, hecht ze te benadrukken.

In de brief erkent Palmen dat de UHT al enige tijd beschikt over nieuwe informatie. Het gaat om een databestand waaruit blijkt dat de Belastingdienst in het verleden verschillende informatieverzoeken aan toeslagenouders, toch wel, verstuurd heeft.

„Ik kan me goed voorstellen dat dit nieuwsbericht tot onrust leidt bij de gedupeerde ouders” Sandra Palmen, staatssecretaris Herstel en Toeslagen

In deze zogeheten rappelbrieven vroeg de dienst om aanvullende gegevens om te kunnen beoordelen of ouders terecht aanspraak maakten op kinderopvangtoeslag. Als ontvangers het informatieverzoek niet beantwoordden, werd de toeslag stopgezet.

Tot voor kort ging UHT er vanuit dat de fiscus deze informatieverzoeken nooit verstuurd heeft. De dienst neemt het verhaal van ouders over, als er binnen de dienst geen informatie beschikbaar is die het tegendeel bewijst.

Doorslag

Het blijft vooralsnog de vraag in hoeverre niet-verzonden rappelbrieven de doorslag hebben gegeven als het gaat om de beslissing om iemand al dan niet te erkennen als gedupeerde. „Het is nooit de enige reden geweest”, stelt een woordvoerder van het ministerie van Financiën, „al kan het wel degelijk een rol gespeeld hebben in veel besluiten.”

Nader onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) moet daarom uitwijzen hoeveel toeslagenouders mogelijk ten onrechte erkend zijn als gedupeerde. NRC stelt, op basis van gesprekken met medewerkers van UHT, dat het om ca. 20 procent van de gedupeerden gaat; zo’n 8000 toeslagenouders.

De ADR zal onderzoek doen naar de kwaliteit van het databestand. Ook moet duidelijk worden of de gegevens volledig zijn. Voor de zomer worden de resultaten verwacht.

Hoe het ook zij: toeslagenouders van wie reeds vastgesteld is dat ze recht hebben op compensatie, zal niet gevraagd worden dat bedrag terug te storten. Voor ouders die nog wachten op een definitieve beslissing, is nog onduidelijk wat de consequenties zijn.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de hersteloperatie toeslagen.