Defensie lanceert dit jaar opnieuw twee minisatellieten

In juni gaat een eerste satelliet de lucht in, in oktober gevolgd door de tweede. In juni 2021 lanceerde Defensie voor het eerst een zogenoemde nanosatelliet. Die moest de radiocommunicatie verbeteren en informatie van radioverkeer in missiegebieden verzamelen. Ruim een jaar later volgde opnieuw een lancering.

Vorig jaar december tekende Defensie een contract met het Delftse bedrijf ISISpace voor de ontwikkeling van nieuwe satellieten. Toen sprak het ministerie al de verwachting uit in dit jaar meerdere satellieten de ruimte in te zullen schieten. Voor zaken als communicatie, verkenningen, navigatie en het verzamelen van inlichtingen zijn satellieten onmisbaar voor Defensie.