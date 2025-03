Patiënten spoedeisende hulp hadden vaker alcohol op dan gedacht

Binnenland

Mensen die in 2023 met letsel terechtkwamen op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis, hadden vaker dan eerder werd gedacht alcohol gedronken voordat ze gewond raakten. Onderzoek van VeiligheidNL wijst uit dat ongeveer een op de tien slachtoffers op de spoedeisende hulp alcohol had genuttigd. Het kenniscentrum schat op basis daarvan in dat er in 2023 ruim 62.000 ongelukken zijn gebeurd waarbij alcohol een rol speelde, zoals een val van de trap of op straat. Dat zijn er ruim drie keer meer dan in de systemen van de spoedeisendehulpafdelingen is geregistreerd.