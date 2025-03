Nog geen cao kinderopvang, FNV-leden wijzen eindbod werkgevers af

FNV roept de werkgevers op „het signaal serieus te nemen en bij zichzelf te rade te gaan”. Over de cao was geen onderhandelaarsakkoord bereikt. Na diverse gespreksrondes legden de werkgevers een eindbod neer, waar nu dus over is gestemd.

Leden van vakbond CNV vonden het bod wel voldoende en hebben in meerderheid voor gestemd. CNV hoopt dat de partijen er alsnog samen uit zullen komen. „Het zou mooi zijn als de werkgevers toch nog een stap kunnen zetten om de FNV-leden mee te krijgen”, laat een woordvoerster weten. In de tussentijd zet CNV nog geen definitieve handtekening.

De werkgevers hebben onder meer een loonstijging van 2,5 procent per 1 juli van dit jaar voorgesteld en 1,5 procent in september 2026. De eindejaarsuitkering zou met een tussenstap omhoog gaan van 4 procent nu naar 8 procent volgend jaar. Bevrijdingsdag (5 mei) zou jaarlijks een vrije dag worden. Verder staan in het eindbod voorstellen over het aanpakken van de werkdruk en hogere stagevergoedingen.

FNV stelt dat de leden zich „niet gewaardeerd” voelen door de voorstellen. De bond waarschuwt dat „medewerkers hierdoor weglopen”.