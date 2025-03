Ov-organisaties vrezen bezuinigingen, ondanks tevreden reizigers

„Door de bezuinigingen zullen bussen en treinen minder frequent rijden en de kaartjes duurder worden. Ook bestaat de kans dat er buiten de spits minder bussen en treinen zullen rijden”, waarschuwt OV-NL. „We zijn trots op een 7,8. Een waardering die we minstens vast willen houden, maar liefst willen verbeteren. Ov houdt Nederland bereikbaar en is essentieel voor onze economie en samenleving. Daarom zijn dit soort bezuinigingen funest, en wij roepen de regering dan ook op deze terug te draaien. Geen enkele reiziger zit te wachten op een lagere ov-kwaliteit”, aldus Hatte van der Woude, voorzitter van OV-NL.

OV-NL maakt zich vooral zorgen om minima en mensen in buitengebieden. „Zij worden extra hard geraakt. Vermindering van het aanbod leidt tot overvolle treinen en bussen, waardoor mensen vaker voor de auto kiezen. In landelijke gebieden hebben afnemende middelen voor ov nog ernstiger gevolgen.”

In Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn ook zorgen. „Dit kan alleen als de aangekondigde rijksbezuiniging van 110 miljoen euro op het ov in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en in de vervoerregio Amsterdam van tafel gaat. Gaat de bezuiniging door dan kunnen we niet om een forse prijsverhoging van de metro, tram en bus heen en zullen er minder bussen gaan rijden”, zegt MRDH-bestuurder Jeffrey Keus.