Kamer stuurt brief aan Hongarije: Trek lhbti-wet in

De betreffende wet, die vorige week werd aanvaard door het Hongaarse parlement, biedt de mogelijkheid om zogeheten Pride-marsen te verbieden. De Kamercommissie spreekt haar „diepste zorg en sterkste veroordeling” uit „over de recente ontwikkelingen in Hongarije met betrekking tot de rechten van de lhbti- gemeenschap”, zo staat in de brief.

„Deze wet schendt niet alleen fundamentele mensenrechten en vrijheden (…), maar ondermijnt ook de kernwaarden van de Europese Unie”, valt verder te lezen.

Ook zou Hongarije „de eenheid en integriteit” van de EU in gevaar brengen.

De brief, die is verstuurd namens de Kamercommissie en is ondertekend door voorzitter Caroline van der Plas (BBB), is gericht aan de Hongaarse minister voor EU-zaken, János Bóka. Volt kwam vorige week met het voorstel om de brief te sturen. Via een zogeheten e-mailprocedure stemden GL-PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, SP en PvdD voor. Alleen de SGP stemde tegen; de andere fracties reageerden niet binnen de gestelde tijd.