Schedel van middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino in Kerkrade

Volgens katholieken gaan van de resten van een heilige wonderbaarlijke krachten uit. De schedel van de „leermeester van het denken” zit in een zogeheten schrijn, een opengewerkt kistje dat in een processie kan worden gedragen.

Het reliek van Thomas van Aquino blijft vijf dagen in het seminarie. In het weekend van 29 en 30 maart gaat de schrijn naar het Dominicanenklooster in Zwolle. Daarna gaat de rondreis naar de Klooster­ka­pel in Heiloo (31 maart en 1 april) en de St. Catharinakathedraal in Utrecht. In België doet de schrijn vervolgens Antwerpen en Leuven aan.

Thomas van Aquino (1225-1274) wordt gezien als een van de belangrijkste theologen uit de geschiedenis. Zijn overblijfselen liggen normaal gesproken in de Jacobijnenkerk in Toulouse.