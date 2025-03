Vlaardingen liegt dagenlang over „misplaatste” 1 aprilgrap

De gemeente Vlaardingen stuurde eigenaar Arwin Verburgh van café Mes afgelopen weekend een brief met de vraag de naam van zijn café te wijzigen. Aanleiding zou het toenemend aantal steekpartijen in Vlaardingen zijn. Alle verwijzingen naar wapens zouden daarom uit het straatbeeld moeten verdwijnen, volgens de officiële brief.

Een gemeentewoordvoerder ontkende afgelopen dagen meerdere malen stellig dat het om een 1 aprilgrap gaat. Maandagmiddag gaf de gemeente alsnog in een verklaring toe dat de naamswijziging een grap is. „Zeer misplaatst”, zeggen verschillende fracties. Oppositiepartij Heel de stad vraagt om het opstappen van burgemeester Wijbenga.

„Als een betrouwbare overheid fakenieuws gaat verspreiden, hoe betrouwbaar ben je dan?” Erik van Pienbroek, CU-SGP-raadslid Vlaardingen

Ook CU-SGP-raadslid Erik van Pienbroek sluit niet uit dat zijn fractie tot een vraag om het aftreden van de burgemeester komt. „Wij willen echter eerst een gesprek met de burgemeester. Ik hoop dat er een goede uitleg komt. Als een betrouwbare overheid fakenieuws gaat verspreiden, hoe betrouwbaar ben je dan? Wij zijn hier heel verontwaardigd over.”

Burgemeester Bert Wijbenga. beeld ANP, Robin Utrecht

Van Pienbroek noemt de 1 aprilgrap „misplaatst” in het licht van de dood van de 13-jarige Joni bij een steekpartij in Schiedam eind februari. De ouders van Joni reageren in het AD boos en verbijsterd op de actie in Vlaardingen en schakelen hun advocaat in om eventueel stappen te ondernemen.

Dat de actie pijnlijk is voor nabestaanden is „schrijnend”, zegt gemeentewoordvoerder Anneke van de Ven. „We hebben met onze actie niemand willen kwetsen.”

Spijt

Vlaardingen betuigt maandagmiddag spijt in een verklaring. „Ik wil benadrukken dat wapenbezit geen grap is en dat we deze actie niet hebben opgezet om mensen voor de gek te houden”, verklaart burgemeester Wijbenga. De 1 apriltraditie is volgens hem „een uitgelezen moment” om aandacht te vragen voor wapenbezit. De burgemeester gaat niet in op het feit dat de gemeente dagenlang loog.

Vlaardingen heeft „inderdaad fakenieuws verspreid”, geeft woordvoerder Van de Ven toe. „Overheden moeten nooit fakenieuws verspreiden, maar dat is hier wel gebeurd.” Vlaardingen spreekt niet over een 1 aprilgrap, maar over een „1 aprilactie”. De café-eigenaar was op de hoogte van de grap.

Vlaardingen is 1,5 jaar bezig met acties tegen wapenbezit onder jongeren. De bedoeling was om op 1 april een persconferentie te beleggen waarop bekend zou worden gemaakt dat de naamswijziging van café Mes niet aan de orde is. De gemeente wilde op een ludieke manier aandacht vragen voor verboden wapenbezit en bewustwording onder ouders op gang brengen.

Het presidium van de gemeente Vlaardingen buigt zich maandagavond over de uit de hand gelopen 1 aprilgrap. beeld ANP, Frank de Roo

Woordvoerder Van de Ven wil niet reageren op de roep om het aftreden van burgemeester Wijbenga. „Dat moet in de raad aan de orde komen.” Overigens heeft de burgemeester al eerder aangekondigd binnen een jaar te vertrekken. De grap zou tot een vervroegd opstappen kunnen leiden.

Smakeloos

De fractie Beter voor Vlaardingen en de VVD spreken eveneens over een „zeer misplaatste grap”. BvV-fractievoorzitter Marco van Unen: „Echt triest dit. Ik wens dit als oud-agent niet van de burgemeester die ook oud-agent is.” Van Unen heeft burgemeester Wijbenga de afgelopen dagen om opheldering gevraagd.

VVD-fractievoorzitter Rens de Ron snapt het probleem van wapenbezit. „Echter, gezien de ernst van het probleem, met recent de incidenten in de regio waarbij slachtoffers te betreuren zijn, vinden wij een dergelijke grap zeer ongepast.” Vlaardingen heeft het afgelopen jaar meerdere keren het landelijk nieuws gehaald door ernstige gebeurtenissen, stelt De Ron.

Het Algemeen Dagblad en Rijnmond dienen een klacht in tegen de gemeente om leugens over de 1 aprilgrap. Mediaminister Eppo Bruins is niet te spreken over de handelwijze van Vlaardingen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de kwestie „smakeloos”. Dit „tast de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur aan”, reageert BBB-boegbeeld Caroline van der Plas.

Eigenaar Arwin Verburgh van café Mes noemt het jammer dat de grap „voortijdig is geklapt”. Hij vindt de actie niet misplaatst. Verontwaardigde reacties uit de politiek begrijpt de caféhouder dan ook niet. „Wat willen ze nou? Ze willen Zwarte Piet verbieden, moeten we nu ook 1 aprilgrappen verbieden?”