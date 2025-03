Zware celstraffen voor drie Iraanse christenen

Narges Nasri, die zwanger is, Mehran Shamloui en Abbas Soori werden begin november 2024 gearresteerd toen de autoriteiten een inval deden in hun huizen in Teheran. Alle drie waren ze lid van huiskerken. De gevangenisstraffen werden hun op 8 maart opgelegd, meldde International Christian Concern (ICC), een organisatie voor vervolgde christenen, vrijdag.

Volgens het Human Rights Activists News Agency (HRANA) werd Nasri veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf, een boete en vijftien jaar ontzegging van sociale rechten. Ze kreeg de straf opgelegd voor onder meer „propaganda-activiteiten die in strijd zijn met de islamitische wet” en vanwege haar vermeende „invloedrijke connecties in het buitenland”.

Het uitspreken van een keus voor Christus in plaats van voor de islam kan mensen de doodstraf opleveren

Shamloui werd veroordeeld tot tien jaar en acht maanden gevangenisstraf voor „propaganda-activiteiten die in strijd zijn met de islamitische wet” en „lidmaatschap van groepen die tegen de staat zijn”. Ook kreeg hij vijftien jaar sociale uitsluiting en een boete opgelegd.

HRANA meldde dat Soori een gevangenisstraf van vijftien jaar heeft gekregen voor „propaganda-activiteiten die in strijd zijn met de islamitische wet” en „lidmaatschap van groepen die zich verzetten tegen de staat”. Ook kreeg hij vijftien jaar sociale ontbering en een boete opgelegd.

Wetgeving

Christenen, vooral ex-moslims, zijn vaak het doelwit van vervolging en mishandeling in Iran, aldus ICC. Het is in Iran verboden om te evangeliseren. Het publiek uitspreken van een keus voor Jezus Christus in plaats van het islamitische geloof kan mensen een gevangenisstraf of de doodstraf opleveren.

Volgens Christian Solidarity Worldwide heeft Iran in 2021 wetgeving aangenomen die iedereen bestraft die „zich bezighoudt met propaganda die op een afwijkende manier onderwijst in strijd met de heilige religie van de islam”.

Iran blijft, aldus ICC, „een van de meest flagrante schenders van mensenrechten ter wereld. Het land staat nog steeds op de lijst van landen van bijzondere zorg van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de „grove schendingen van de godsdienstvrijheid”.