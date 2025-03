Jongerenwerker Matthijs Voskuil: Jongeren voelen zich eenzaam, opgejaagd en ongelukkig door hun mobiel

Het platform riep vorig jaar maart de Week van Verslaving in het leven, waarmee het aandacht vroeg voor allerlei vormen van verslaving. „Dit jaar dachten we: laten we ons richten op onze telefoon, omdat veel mensen daaraan verslaafd zijn”, legt jongerenwerker Matthijs Voskuil van BasiC uit. „Het is bovendien een geaccepteerde verslaving: we vinden het niet raar als mensen er dagelijks vijf uur of langer mee bezig zijn.”

Ruim 60 procent van de jongeren tussen 15 en 35 jaar geeft aan verslaafd te zijn aan sociale media, bleek in 2023 uit onderzoek van Mediahuis. Een op de drie jongeren zegt zich onzeker, verdrietig of depressief te voelen na gebruik van sociale media.

„Jongeren vertelden me dat ze zich eenzaam, opgejaagd en ongelukkig voelden” Matthijs Voskuil, jongerenwerker bij BasiC

Matthijs Voskuil. beeld BasiC

Voskuil merkt ook uit gesprekken met jongeren hoe groot de impact van overmatig mobielgebruik is. Vorige week sprak hij nog een aantal jongelui op een station in Amersfoort voor een straatinterview. „Sommigen zeiden wel meer dan tien uur per dag op hun mobiel te zitten. Ze vertelden dat ze zich eenzaam, opgejaagd en ongelukkig voelden. Ook gaven ze aan dat ze hun kinderen niet voor hun vijftiende een mobiel zouden geven.”

Bijbellezen

Sociale media slurpen bovendien tijd en aandacht voor God op, stelt de jongerenwerker. „De duivel wil niets liever. Sociale media zijn zo ontwikkeld dat ze je aandacht vasthouden. Je gaat van de ene korte video naar de andere. Als je een uur lang op sociale media hebt gezeten, heb je geen zin meer om de Bijbel te lezen.”

BasiC daagt jongeren daarom uit om de komende week minstens 75 procent minder tijd achter hun scherm door te brengen dan ze gewend zijn. Om te kijken of dat lukt, dienen deelnemers twee keer een screenshot te maken van hun schermtijd in de week ervoor: op 22 en op 29 maart. Wie het doel haalt krijgt een aandenken en maakt kans op een trui.

„Ga koffiedrinken bij familie of doe boodschappen voor je buurvrouw; dat geeft een veel dieper geluksgevoel” Matthijs Voskuil, jongerenwerker bij BasiC

Deelnemers kunnen een ”survivalkit” downloaden van de website van BasiC. Daarin zit voor elke dag een Bijbeltekst met uitleg en een opdracht, zoals: stuur een kaartje naar iemand aan wie je denkt. Ook bevat het onlineoverlevingspakket bemoedigende video’s van mensen die vertellen over hun ervaringen.

Geluksgevoel

Voskuil waarschuwt dat een week zonder sociale media onvermijdelijk afkickverschijnselen veroorzaakt. „Je gaat misgrijpen, je wordt onrustig, er komen vervelende gevoelens naar boven. Maar je zult ook merken dat je je beter kunt focussen, dat je meer tijd hebt voor hobby’s en dat je uiteindelijk meer rust ervaart.”

De jongerenwerker noemt de telefoon een „dopamine-infuus”, vanwege het vrijkomen van dit gelukshormoon tijdens het gebruik ervan. „Zolang we aan dat infuus liggen, wordt ons brein steeds bijgevuld. Wie zijn telefoon links laat liggen, zal dus op een andere manier aan dopamine moeten komen.” Hij heeft daar wel ideeën bij: „Ga koffiedrinken bij familie, doe boodschappen voor je buurvrouw, plak de fietsband van een buurjongen. Dat geeft een veel dieper geluksgevoel. Het is immers onze opdracht om God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Ga het ervaren en houd het vast.”