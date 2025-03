Verkeershinder in centrum Rotterdam door vergroening Hofplein

Beton en asfalt maken In vier bouwfases plaats voor bomen en groen. Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Van de vijf rijbanen die er nu liggen, blijven er nog twee over aan de buitenrand van het plein. De inrichting van het plein is door deskundigen zo ontworpen dat de doorstroming soepel verloopt, zo belooft de gemeente Rotterdam.

De opknapbeurt moet volgens Rotterdam ook zorgen voor betere luchtkwaliteit, minder hittestress en „een prettiger gebruik van de buitenruimte die past bij de trend van afnemend autoverkeer en toenemende aantallen fietsers en voetgangers”.