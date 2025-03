TEFAF Maastricht trekt ruim 50.000 bezoekers

De beurs (officieel The European Fine Art Foundation) begon deze 38e editie op zaterdag 15 maart voor het publiek en beleefde donderdag de slotdag. Er waren ruim 260 kunsthandels en galeries uit meer dan twintig landen vertegenwoordigd.

Talloze kunstwerken wisselden van eigenaar. Zo schafte een particulier, over wie niets is bekendgemaakt, zich voor meer dan een miljoen euro een landschap met ruiters aan van de hand van Aelbert Cuyp (1620 - 1691). Het Rijksmuseum kocht een beeld van neushoorn Clara, die in de achttiende eeuw als curiositeit in Europa werd getoond. Het museum had alleen tekeningen van het dier in de collectie.