Roemeense schoolleider: Houd moed in turbulente wereld

Liviu Caprar sleept nog steeds zijn rolkoffer mee; hij is woensdag met het vliegtuig uit Boekarest aangekomen voor de ECCEN-conferentie in Apeldoorn (European Conference for Christian Education in the Netherlands). ’s Avonds leidde hij de Bijbelstudie tijdens de opening.

De ECCEN-conferentie wordt elke twee jaar gehouden. Deze week zijn er 85 deelnemers uit heel Europa, inclusief Oekraïne. Er zijn ook bezoekers uit Israël, Pakistan en Nieuw-Zeeland.

Zittend in de aula van de Fruytier Scholengemeenschap vertelt Caprar hoe hij na de revolutie van 1989 actief werd in de Logos Baptist School in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Caprar startte de school en was ook de eerste directeur. „We mochten de school beginnen, omdat er in het verleden al een baptistenseminarie was geweest.”

Momenteel doceert hij theologie op de school en is hij lid van het managementteam.

Groeien

De Logos Baptist School biedt voortgezet onderwijs voor de leeftijdsgroep van veertien tot achttien jaar. Het aantal studenten is de afgelopen jaren gedaald tot honderd. Het plan is om de school uit te breiden, zodat dit aantal kan groeien.

De ECCEN-conferentie in Apeldoorn trekt dit jaar zo’n 85 deelnemers. beeld RD, Anton Dommerholt

Om te ontwikkelen en te groeien heeft de school een stabiele omgeving nodig, zodat iedereen weet wat hij kan verwachten. Die vastheid is er momenteel niet in Roemenië, vertelt Caprar.

In 2023 kwam de regering met een voorstel voor een nieuwe onderwijswet. „Sommige artikelen waren heel slecht voor het christelijk onderwijs in het algemeen en het godsdienstonderwijs in het bijzonder. Met veertien geregistreerde kerkgenootschappen in Roemenië bespraken we het wetsvoorstel. Daarna gingen we naar het parlement met dertien gemeenschappelijke amendementen, die allemaal zijn aangenomen.”

Gender

Dat de amendementen zijn geaccepteerd betekent niet dat er geen discussie is rondom de school, zegt Caprar. Vooral linkse en progressieve partijen proberen het onderwijs te beïnvloeden. „Sommigen van hen hebben geprobeerd de godsdienstlessen te schrappen. Toen dit niet werkte, stelden ze voor om de uren hiervoor te verminderen door slechts eens in de twee weken godsdienst te geven. Andere voorstellen hadden als doel om gezondheidsonderwijs in te voeren als paraplu voor genderpropaganda.”

Die progressieve partijen zijn op dit moment niet groot. Maar door de politieke instabiliteit in Roemenië kunnen ze meer invloed hebben dan hun aantal doet vermoeden. Caprar: „Omdat de belangrijkste partijen hun geloofwaardigheid verliezen, kunnen extreme groepen groeien. Christenen bidden dat dit allemaal goed zal aflopen.”

Wurmbrand

De Logos Baptist School is een instelling voor voortgezet onderwijs. De directeur heeft de wens om de school uit te breiden met basisonderwijs voor de leeftijdsgroep tien tot veertien jaar. „Kinderen van die leeftijd kunnen makkelijker door de stad reizen.” Boekarest is een grote stad van zo’n 2 miljoen inwoners.

Caprar tijdens zijn lezing. beeld RD, Anton Dommerholt

Volgens Caprar zouden christenen in Roemenië zich meer kunnen richten op basisonderwijs. Afgezien van een school van de zevendedagsadventisten en de kleuterschool Wurmbrand zijn er in de miljoenenstad Boekarest geen christelijke basisscholen. Caprar: „Officiële regels zeggen zelfs dat ouders de school die het dichtst bij hun huis staat moeten zoeken.”

Verlammen

De wereld is turbulent. Dat is het woord dat Caprar gebruikt in zijn Bijbelstudie. „Als je naar bedreigingen kijkt, is er genoeg reden om bang te zijn”, zegt de Roemeen. „Wat zal kunstmatige intelligentie doen met het onderwijs? Wat zal de dominantie zijn van de moderne seksuele ethiek? Al die vragen kunnen leiden tot angst. Angst kan ons overheersen en ons leven verlammen.”

„Sommige politieke partijen probeerden de uren voor godsdienstlessen te verminderen” Liviu Caprar, schoolleider Roemenië

Caprar –die ook predikant is in een baptistenkerk in Boekarest– wijst in een andere richting: houd moed in deze turbulente wereld. „Dit zegt de Heere Jezus voor Zijn dood tegen Zijn discipelen. Na Zijn opstanding treft Hij hen vol angst aan. En dan zegt Hij twee keer: Vrede zij u. Met andere woorden: Jullie zijn niet alleen, Ik ben opgestaan. Dat zou ons vandaag ook kunnen helpen.”