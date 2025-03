Lidstaten verdeeld over EU-defensieplannen en financiering ervan

De Baltische lidstaten vinden dat EU-landen die nog geen 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie besteden, eerst maar eens „hun huiswerk moeten doen”, zei de Letse premier Evika Siliņa. Letland besteedt 3,65 procent van het bbp aan defensie, zei ze. Zij steunt het voorstel van Von der Leyen om 800 miljard euro te investeren in defensie, via versoepeling van de EU-begrotingsregels (650 miljard) en leningen van de Commissie aan de lidstaten (150 miljard).

Letland staat open voor aanvullende financieringsmogelijkheden, voegde ze daaraan toe. Ook Litouwen wil meer, zei president Gitanas Nausėda. Het land wil zijn defensie-uitgaven geleidelijk opschroeven naar 5 tot 6 procent van het bbp. De financieringsvoorstellen van Von der Leyen noemt hij een „goede start” die zijn land helpen, maar hij vindt dat later moet worden gekeken naar een mix van leningen en giften.

Nederland is tegen gezamenlijke leningen.

Ook Finland staat positief tegenover de defensieplannen van de Commissievoorzitter, waarin staat dat de EU in 2030 is herbewapend, voldoende capaciteit heeft om tegenstanders af te schrikken en een goed lopende defensie-industrie heeft. „Je ziet dat de EU geleerd heeft van de oorlog in Oekraïne”, zei premier Petteri Orpo. „Rusland is en blijft een permanente bedreiging voor de EU en Europa. We bouwen eindelijk aan een sterke defensie.”

Spanje vindt het allemaal niets. Premier Sánchez vindt het al verschrikkelijk dat er over de herwapening wordt gesproken. „De EU is een politiek project van soft power.” Bovenal zien hij en andere zuidelijke landen andere veiligheidsproblemen dan landen „op de oostelijke flank” waarvoor oplossingen moet worden gevonden. „We moeten onze grenscontroles versterken en we moeten onze strijd tegen terrorisme en cyberaanvallen opvoeren.”