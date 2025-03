FNV kondigt staking in ziekenhuizen aan, alleen spoedeisende zorg

Onderhandelingen over een nieuwe cao zijn stukgelopen, onder meer omdat de werkgevers en de bonden het niet eens werden over lonen en toeslagen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bood voor dit jaar een loonsverhoging van 4 procent, in combinatie met 2 procent in 2026. Dat vinden de bonden onvoldoende. CNV wil dit jaar minstens 6 procent erbij, FNV 7 procent.

„Het is vooral treurig dat het zo ver heeft moeten komen. We hadden gehoopt dat we dit konden voorkomen, maar we krijgen nul op het rekest van de werkgevers”, zegt CNV-onderhandelaar Joost Veldt. „We zorgen dat de acties veilig verlopen, maar patiënten gaan hier last van hebben. Dat wil je niet, maar het is wel nodig om tot een betere cao te komen.”

Volgens FNV wordt dit nog maar de derde landelijke staking ooit in Nederlandse ziekenhuizen. In 2019 en 2023 waren de vorige landelijke acties in de sector. Onder niet-spoedeisende hulp valt veel werk dat in de ziekenhuizen wordt gedaan, van onderzoeken tot planbare operaties.

De NVZ wil juist in gesprek blijven. „De NVZ wil de sector aantrekkelijk houden voor alle medewerkers. Daarom hebben wij een goed voorstel neergelegd voor de medewerkers waarmee de koopkracht echt wordt verbeterd”, stelt voorzitter Ad Melkert in een verklaring.

Het cao-conflict gaat over de arbeidsvoorwaarden in de algemene ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen hebben hun eigen cao. Die loopt nog tot het einde van dit jaar.

FNV stelt dat de actiebereidheid onder het personeel groot is. „In 47 ziekenhuizen zijn al actiecomités gevormd.”