Pieter Zandt duldt geen examenstunts; „Blijkbaar kunnen refo’s niet zonder gedoe een leuk feestje houden”

Dat bevestigt Ad Brand, teamleider atheneum op de Pieter Zandt, woensdag desgevraagd. Ouders en leerlingen werden recent per brief geïnformeerd over „schoolbrede afspraken rondom de laatste schooldagen”. Voor havo ’ers en vwo ’ers is donderdag hun laatste lesdag.

In de voorgaande jaren liep het op laatste lesdagen op de Pieter Zandt meer dan eens uit de hand door acties van leerlingen. Vorig jaar mochten diverse leerlingen van mavo-4 vanwege wangedrag niet mee op een examenreis, meldt de brief.

„Blijkbaar zijn refo’s niet in staat een leuk feestje te houden, zonder dat er gedoe van komt” Ad Brand, teamleider Pieter Zandt scholengemeenschap

In 2022 liep de hoofdvestiging in Kampen duizenden euro’s schade op als gevolg van een zogeheten examenstunt. Scholieren plakten bijvoorbeeld tape om de doorgang in de gangen en hal te blokkeren. Bij het verwijderen van die tape raakte de verflaag op palen beschadigd.

Eieren

De Pieter Zandt hanteert dit jaar voor de derde maal een zogeheten nultolerantiebeleid. „Iedere keer blijken gemaakte afspraken niet uitgevoerd te worden en gaan leerlingen toch weer over hun grenzen heen. Als de geest eenmaal uit de fles is, pakt een heel aantal leerlingen ”hun kans” (soms zijn dat zelfs leerlingen van niet-examenklassen) en wordt er rotzooi gemaakt”, schrijven teamleiders van de Pieter Zandt in de recente brief. Brand zegt desgevraagd: „We willen niet dat leerlingen met eieren gooien, zich carnavalesk kleden, in dierenpakken rondlopen of de hele dag op een toeter zitten te blazen. Dit soort zaken kwam de afgelopen twee jaar gelukkig amper meer voor.”

Hij zegt het „wel een beetje lastig te vinden” om „zo ongeveer alles” te verbieden voor de laatste lesdag. „Blijkbaar zijn refo’s niet in staat een leuk feestje te houden, zonder dat er gedoe van komt.” Tegelijk zegt hij op zo’n laatste schooldag ook wel graag „in verbinding te blijven” met de leerlingen. „Stel dat vwo-leerlingen onderling afspreken dat ze met z’n allen in wat bijzondere kleding rond willen lopen, waarbij ze zich netjes aan de kledingregels houden, dan voel ik er niet voor om daar tegenover hen chagrijnig over te doen.”

Binnenkort gaan examenleerlingen op reis, naar Parijs. Scholieren die zich op de laatste schooldag misdragen, kunnen van de reis worden uitgesloten.

Op de laatste schooldag is er na schooltijd wel een „ludiek programma” mogelijk, blijkt uit de brief. „Daarbij kunnen leerlingen op een originele manier docenten en teamleiders „in het zonnetje” zetten via sketchjes, liedjes en quizzen. Dan kunnen we eindelijk eens om onszelf lachen.”

Mooie dag

Het Van Lodenstein College locatie Hoevelaken organiseert op 17 april voor zo’n 350 vmbo-examenleerlingen een ,,afscheidsdag”. Dat zegt locatiedirecteur Eduard Kooij desgevraagd. „We willen er een mooie dag van maken, met allerlei activiteiten. Zo proberen we te voorkomen dat leerlingen activiteiten ontplooien die je niet wilt.” De school gaat niet met de leerlingen op reis.

Bedoeling is dat leerlingen op 17 april met eigen vervoer naar school komen. „Dat kan een tractor zijn, of bijvoorbeeld een skeltertrein. Waarbij leerlingen de veiligheidsvoorschriften in acht dienen te nemen.” De scholieren mogen zich in ,,alternatieve” kleding steken. Op school volgt een gala van anderhalf uur, ,,ingekaderd binnen onze schoolregels”. Daarna kunnen de examenleerlingen aan allerlei activiteiten meedoen. „Zoals kaarsen maken, fotografie, kratten stapelen en racen achter een simulator.”

In 2023 liep een examenstunt van leerlingen op de locatie Hoevelaken uit de hand. De brandweer moest uitrukken om nabij het schoolgebouw in brand gestoken balen hooi te blussen. Vreest Kooij opnieuw zo’n scenario? „We zijn alert en kunnen natuurlijk geen garanties vooraf geven. Maar ik kies graag een positieve insteek. Veruit de meeste leerlingen denken en doen positief mee.”