Binnenland

Het aantal besmettingen met mazelen in Nederland is fors toegenomen. In de afgelopen twee weken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 45 nieuwe meldingen binnengekregen. Daarmee is het totale aantal bekende gevallen van de ziekte dit jaar gestegen naar 108. Op vier basisscholen zijn clusters van besmettingen.