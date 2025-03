Celstraffen voor rol bij rellen na Ajax - Maccabi Tel Aviv

Al voor de voetbalwedstrijd eind vorig jaar groeide de onrust in de stad. Israëlische supporters misdroegen zich. Ze rukten onder meer een Palestijnse vlag van een gevel in de binnenstad. Ook gingen er beelden rond van een taxichauffeur die belaagd werd. Na de wedstrijd was het onrustig rond het stadion en in de stad. In het centrum van Amsterdam vonden tal van geweldsincidenten plaats, waarbij vooral Maccabi-supporters het doelwit waren. De beelden gingen de wereld over.

De rechtbank gaf aan oog te hebben voor „de context”, maar benadrukte dat deze context „geen enkele rechtvaardiging biedt voor het oproepen tot en gebruiken van fysiek geweld tegen de Israëlische supporters die voor een voetbalwedstrijd te gast waren in Amsterdam. Evenmin rechtvaardigt het de beledigingen die zijn geuit.”

Vorig jaar zijn al vijf verdachten veroordeeld. De hoogst opgelegde straf was zes maanden cel. Het OM doet nog altijd onderzoek naar de identiteit van meer mogelijke verdachten en slachtoffers.