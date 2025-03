Duizenden arbeidsongeschikten verliezen arbeidskorting

Dat heeft het kabinet besloten, meldden staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit) en minister Van Hijum (Sociale Zaken) dit weekend in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindslieden nemen deze maatregel in reactie op een arrest van de Hoge Raad. De hoogste rechter oordeelde vorig jaar in een zaak over de arbeidskorting en arbeidsongeschikten dat de huidige gang van zaken in strijd is met het discriminatieverbod in mensenrechtenverdragen.

„Het kabinet beseft dat dit voor deze groep uitkeringsgerechtigden onrechtvaardig kan voelen”, schrijven Van Oostenbruggen en Van Hijum. Daarom hebben de bewindslieden besloten de pijn enigszins te verzachten. De deeltijds werkende arbeidsongeschikten verliezen hun recht op arbeidskorting niet „abrupt”, maar pas vanaf 2027.

Aan dit besluit zijn jarenlange juridische procedures voorafgegaan. De discriminatie zit erin dat een deeltijds werkende arbeidsongeschikte die zijn uitkering uitbetaald krijgt via het UWV géén arbeidskorting krijgt over dat deel van zijn inkomen. Als diezelfde arbeidsongeschikte zijn uitkering via zijn werkgever laat uitbetalen, krijgt hij wel arbeidskorting. De Hoge Raad oordeelde dat er geen reden is om deze ongelijke behandeling in gelijke gevallen te laten voortbestaan, gezien het financiële belang van de arbeidskorting.

Het kabinet had er ook voor kunnen kiezen om alle deeltijds werkende arbeidsongeschikten volledige arbeidskorting toe te kennen. Dat zou echter nieuwe onuitlegbare verschillen veroorzaken, redeneert het kabinet, bijvoorbeeld richting werklozen of mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Het zou eveneens financiële consequenties hebben voor de staatskas.