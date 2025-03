Grote brand verwoest bedrijfspand Nijmegen

Binnenland

Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijfspand op een industrieterrein in Nijmegen verwoest. De brand ontstond rond 22.00 uur aan de Vlotkampweg en was al snel uitslaand. De brandweer zette acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers in om het vuur te blussen en te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen panden. Niemand raakte gewond.