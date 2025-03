EBS gaat nieuwe ov-systeem Zeeland vanaf eind 2026 verzorgen

De huidige vervoerder Connexxion had niet ingeschreven. Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, vindt dat de provincie de overgang van het huidige ov-systeem naar een nieuw model met fijnmazig en flexibel vervoer te snel wil doorvoeren.

Eind januari hadden pro-Palestijnse betogers het Zeeuwse provinciebestuur nog opgeroepen niet met EBS in zee te gaan, omdat dit een dochteronderneming is van de Israëlische busmaatschappij Egged. De actievoerders stelden dat Egged op de bezette Westelijke Jordaanoever en in bezet Oost-Jeruzalem busvervoer tussen Israëlische nederzettingen verzorgt.

EBS-directeur Wilko Mol zegt dat het moederbedrijf inderdaad Israëlisch is, maar dat EBS al vijftien jaar een Nederlandse onderneming is. „Wij vinden iedere oorlogssituatie verschrikkelijk en ik denk dat iedereen dat vindt”, zei Mol, die verder niet op de kwestie inging. Van der Maas zei dat het bij de concessie over het Nederlandse EBS gaat, en niet over het moederbedrijf.

De contractperiode van EBS loopt twaalf jaar. Tot december 2026 blijft Connexxion het busvervoer in Zeeland verzorgen.

Zeeland moest opnieuw een kandidaat zoeken voor het verzorgen van het openbaar vervoer omdat bij een eerdere aanbestedingsronde geen enkel bedrijf had ingeschreven op de concessie.