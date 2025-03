Maeijer verliest en GL-PvdA wint aan populariteit

Plagiaat

Staatssecretaris Vicky Maeijer kwam vorig jaar november in het nieuws vanwege vermoedelijk plagiaat met haar afstudeerscriptie uit 2009. BNR controleerde de scriptie met een automatische plagiaatcheck en concludeerde dat 56 procent van de scriptie niet van de hand van Maeijer (PVV) was, maar uit andere bronnen kwam.

De Erasmus Universiteit stelde een onderzoek in en verklaarde de scriptie ongeldig. Uiteraard is dat een grote schande voor de bewindsvrouw. Maar ook de universiteit treft blaam. De examencommissie moet toch controleren of de afstudeerscripties kwalitatief voldoen?

De universiteit deed een handig voorstel. Maeijer mag een nieuwe scriptie schrijven, maar die moet wel over een nieuw onderwerp gaan.

In de verklaring zegt Maeijer dat ze zichzelf het plagiaat „zeer kwalijk neemt” en dat dit „nooit had mogen gebeuren. Dit besluit is een enorme klap voor mij. Ik heb met de beste intenties mijn studie afgerond maar, naar nu blijkt, daarbij grote fouten gemaakt.”

Op de site Nu.nl reageert ene Tinus Tegengas cynisch: „Als de staatssecretaris van langdurige zorg met deze fraude wegkomt, dan zie ik de eerste zorgfraudeur al reageren als het zorgkantoor besluit geld terug te vorderen: „Dit besluit is een enorme klap voor mij. Ik heb met de beste intenties de zorg geleverd maar, naar nu blijkt, daarbij grote fouten gemaakt.””

Vicky Maeijer, staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg, beeld ANP, Ramon van Flymen

Ledenaantallen

Enkele mastodonten uit de PvdA blijven mopperen over een mogelijke fusie van hun partij met GroenLinks. Maar als uit de groei van de ledenaantallen afgeleid kan worden hoe de achterban van de partij erover denkt, dan komt er een heel ander beeld naar voren. Uit het jaaroverzicht dat het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen publiceert, blijkt dat de ledenaantallen van PvdA én GroenLinks onstuimig groeien. De PvdA groeide in 2024 met bijna 10 procent en GroenLinks met bijna 15 procent. Samen hebben de partijen ruim 94.000 leden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat een aantal mensen een dubbellidmaatschap heeft. Hoeveel er dat zijn, is niet bekend.

Op dit moment is FVD de grootste partij met zo’n 60.000 leden, maar de partij moest wel een verlies incasseren van bijna 2,5 procent.

Van de christelijke partijen kon alleen de SGP een klein plusje noteren van bijna 1 procent. Het CDA verloor bijna 12 procent van het aantal leden en de ChristenUnie 3 procent. Er is weer werk aan de winkel voor ledenwervers.

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond onder meer over de Europese top die eind deze week plaatsvindt. Het grootste deel van de woensdag is gereserveerd voor een discussie over een nieuw Wetboek van Strafvordering. Donderdag vervolgt de Kamer het debat over regels die donaties voor maatschappelijke organisaties inzichtelijk maken

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag