PVV-Statenlid wil alsnog excuses aanbieden voor aanrijding

De PVV-politicus erkende een week na het incident dat hij door een spandoek bij het provinciehuis was gereden en na de aanrijding zonder te remmen de parkeergarage inreed. Hij zou niet hebben gemerkt dat er iemand gewond was geraakt en wilde toen geen excuses aanbieden.

De aangereden vrouw, die meedeed aan een betoging van de klimaatgroepen XR en Kappen met Kolen, kwam op de motorkap, raakte gewond en heeft aangifte gedaan.

„Extreem vervelend dat ik blijkbaar iemand letsel heb toegebracht” , schrijft Van Tiggelen. „Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Mijn zicht was onttrokken door een spandoek dat mijn voorruit volledig bedekte. Ik dacht dat mijn weg vrij was naar de parkeergarage achter de blokkade. Dat bleek niet zo te zijn. Ik voel me extra verantwoordelijk als politicus om het goede voorbeeld te geven en daarom baal ik hier extra van.”

De Noord-Hollandse commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft Van Tiggelen vorige week met klem geadviseerd in een persoonlijk gesprek excuses te maken aan het slachtoffer. De commissaris vindt het gedrag van de PVV’er „onaanvaardbaar”, zeker nu volgens hem uit beelden van de bewakingscamera bij het provinciehuis „een verontrustend en concreter beeld van het incident” naar voren is gekomen. De daaropvolgende e-mail van Van Tiggelen is mede aan Van Dijk gestuurd.