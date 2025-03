OM eist 12 jaar cel en tbs voor moord op 17-jarig meisje Winsum

Het slachtoffer werd op de bewuste avond opgewacht door S. Toen zij langs fietste, op weg van haar werk naar huis, rende hij achter haar aan en stak haar één keer boven in de rug, met een groot keukenmes. Het meisje overleed ter plaatse. S. werd kort daarna in de buurt opgepakt.

De relatie tussen S. en het slachtoffer was enige tijd daarvoor ten einde gekomen. S. zou dat niet hebben kunnen verkroppen, ook omdat er een andere jongen in het spel was.