Prop. Kasbergen bevestigd tot predikant in hervormd Linschoten

Ds. P. Vernooij ging voor in de bevestigingsdienst. Het thema van de preek was ”Blijven leren”, naar aanleiding van Johannes 3:14-15, het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus.

Nicodemus, een leraar van Israël, wordt leerling aan de voeten van Jezus, aldus ds. Vernooij. Goed theologisch onderwijs aan de universiteit is belangrijk, maar aan de voeten van Jezus blijft altijd veel te leren, zei de predikant. „Die grote Leraar, Zender en Zaligmaker maakt bekend wat je de gemeente mag leren.”

In de intrededienst bediende ds. Kasbergen het Woord vanuit Mattheüs 17:1-8, over de verheerlijking op de berg. De nadruk lag op vers 5: „Luister naar Hem!” In de verkondiging ging het over ”Jezus zien is heerlijk” en ”Naar Hem luisteren het voornaamste”.

De predikant sprak over de indrukwekkende ontmoeting met God op de berg, die daardoor een „heilige berg” en „gewijde grond” werd. Zo kan ook de kerk een plek worden van heilige grond, onder de bediening van Woord en sacrament, aldus ds. Kasbergen. Hij gaf aan dat God niet wilde dat er op de berg tenten werden gemaakt om dat heerlijke moment vast te houden. Jezus moest de Man van smarten worden om het reddingsplan van God te volvoeren. „Gemeente, daar kunt u van op aan, over Hem zal ik spreken: Zie, het Lam van God, Dat de zonden der wereld wegneemt.”

Prop. Kasbergen werd in oktober beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De hervormde gemeente te Linschoten was vacant sinds het vertrek van ds. B.M. van den Bosch in juli 2023.