Zelensky benoemt delegatie voor eventuele vredesonderhandelingen

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een delegatie samengesteld voor eventuele onderhandelingen over het staken of stoppen van de oorlog met Rusland. Rusland en de VS hebben met elkaar over deze kwestie gesproken. De regering van Oekraïne staat vooralsnog buiten de Amerikaans-Russische dialoog over de beëindiging van de oorlog.