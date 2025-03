Wekelijkse meditatie: De Knecht des Heeren

Christus is de Knecht des Vaders, Die verstandelijk zal handelen in het ambt dat Hij Hem heeft opgelegd. En nadat Hij alles volbracht zal hebben wat volbracht moest worden, zal „Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden”. Dat wijst ons op Pasen, Hemelvaart en het zitten aan de rechterhand des Vaders, als Hij die plaats van eer zal ontvangen. Maar in ons tekstwoord wordt Hij nog getekend in Zijn diepe vernedering als het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.

Wat is dat voor de Vader geweest, om Hem zo te verbrijzelen dat Hij niet meer geheeld kon worden

Uit eeuwige liefde is Hij gekomen om te dienen, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. De Wetgever, Die kwam om de wet te vervullen en Gods recht genoegdoening te schenken.__„Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen”, daarin maakt God Zijn wil bekend, die Christus zal volbrengen. Daartoe moest de Vader Zijn eniggeboren, Zijn enige en eeuwig geliefde Zoon verbrijzelen. Wat is dat voor de Vader geweest, om Hem zo te verbrijzelen dat Hij niet meer geheeld kon worden.

Nog meer: „Hij heeft Hem krank gemaakt”. Wat openbaart ons dat? Die eeuwige en onbegrijpelijke liefde Gods tot een volk verloren in zonde en schuld. Opdat Hij een volk zou kunnen zaligen met behoud van Zijn goddelijk recht. Het heeft het leven en het bloed van Zijn Zoon gekost. Wanneer heeft Hij Hem verbrijzeld en krank gemaakt?_„_Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben”. Dat is een gewillige en vrijwillige daad van Christus, ook uit diezelfde eeuwige zondaarsliefde. Toen Christus dat deed… toen heeft Vader Hem verbrijzeld en krank gemaakt.

De straf die ons de vrede aanbrengt, is op Hem gelegd. Ziet u wat het God gekost heeft om voor de zonde te betalen? Zullen we ons ervoor wachten om lichtvaardig te zondigen? Er is zo’n dure prijs voor betaald. En daarbij… als God Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zou Hij u en jou dan wel sparen?

Christus heeft Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld en dan lezen we nog driemaal van een goddelijk ”zal”. Dat eeuwige wonder: „Zo zal Hij zaad zien”. Er is loon op Zijn arbeid, Hij zal Zijn Kerk toebrengen. Haar trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Haar onderwijzen in de heilgeheimen van het zalig worden om niet, alleen om de verdienste van Christus’ wil. Daarvoor hebben wij Zijn profetisch onderwijs zo nodig.

Dan staat er zo: „Hij zal de dagen verlengen.” Dat wil zeggen dat Zijn werk in de ziel van een zondaar de eeuwigheid verduren zal. Heeft dat Woord van God kracht gedaan in uw ziel? Zo, dat u zonder Hem niet verder kon? En dat door nader onderwijs Zijn priesterlijke bediening noodzakelijk werd, u Zijn koninklijke bediening ook nodig ging krijgen om in Zijn kracht staande te blijven en bewaard te worden? Er ligt zo veel opgesloten in de ambtelijke bediening van die lieve Borg en Zaligmaker. „Het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.” Vraag maar of Hij het ook in uw hart verheerlijken wil.