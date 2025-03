VS komen met overbruggingsplan rond bestand Gazastrook

De Palestijnse terreurbeweging Hamas is op de hoogte gebracht. De VS maakten daarbij gebruik van de bemiddelaars in het conflict, Qatar en Egypte. Hamas zou in „niet mis te verstane bewoordingen” zijn verteld dat het plan snel moet worden uitgevoerd. Daarnaast zou de Amerikaans-Israëlische staatsburger en soldaat Edan Alexander onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.

Hamas zei eerder al akkoord te zijn met de vrijlating van de gijzelaar. De beweging is ook bereid de gesprekken over de volgende fase van het staakt-het-vuren te hervatten, nadat de eerste fase begin maart was afgelopen. Israël ziet het ingaan van de tweede fase nog niet zitten, waarin alle Israëlische troepen de Gazastrook moeten verlaten.

Israël noemde het voorstel van Hamas om de soldaat vrij te laten, samen met de lichamen van vier overleden Amerikaans-Israëlische gijzelaars, „psychologische oorlogsvoering” tegen de families van de ontvoerden. Het aanbod zou onvoldoende en manipulatief zijn. Hamas zou geen millimeter hebben toegegeven bij de rest van het Amerikaanse plan.

Volgens Israël worden in de Gazastrook nog 24 gijzelaars vastgehouden, evenals 35 lichamen van dode ontvoerden.