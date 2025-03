„Ds. Beukelman vond de staande houding tijdens het openbare gebed de beste houding”

Nabij Jou

„Waarom staan mannen in de kerk tijdens het gebed?

Bidden is een heilig werk en vereist een eerbiedige houding. We lezen in Gods Woord van verschillende gebedsgestalten. Psalm 141:2 spreekt over de opheffing der handen als het avondoffer. Men bad staande. Later werd het de gewoonte om tijdens het openbare gebed te knielen. Ds. Beukelman zegt in zijn catechismusverklaring bij Zondag 45 dat hij de geknielde houding de meest eerbiedige vindt. Echter, omdat de roomsen deze houding noodzakelijk achtten, oordeelde ds. Beukelman dat de staande houding de beste houding is. Nu is het ook in onze gemeenten gebruikelijk dat tijdens de openbare gebeden de mannen staan. Er blijven ook altijd mannen zitten. Ik hoop niet dat dit voortkomt uit gemakzucht.

Om niet te eindigen in de houding van het lichaam nog even het volgende: ondanks dezelfde gebedshouding kunnen er grote verschillen zijn. Dan denk ik aan de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër stond fier overeind. De tollenaar stond van verre. Kanttekening 14 leert ons dat het staan van de tollenaar een teken is van schaamte over zijn zonden. Beiden stonden; beiden gingen weer naar huis. De een rechtvaardig in eigen waarneming; de ander rechtvaardig voor God.

„Bidden is een heilig werk en vereist een eerbiedige houding.” beeld Pixabay

Nu hoop ik dat je dit mag verstaan in je jonge leven en dat er een moment komt dat je niet meer op je benen kunt blijven staan. En dat het mag zijn zoals we lezen van Mefiboseth: toen boog hij zich, en zei: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? (2 Samuël 9:8).”

Ds. G.M. van Putten uit Opheusden in de rubriek ”Antwoord van een ambtsdrager” in Nabij Jou (jongerenblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland).