Plan Bruins moet concurrentie tussen universiteiten wegnemen

Universiteiten moeten meer samenwerken en minder concurreren om studenten binnen te halen. Datzelfde geldt voor hogescholen en mbo’s. Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het onderwijsaanbod zo beter moet aansluiten op wat nodig is in bepaalde regio’s en in de samenleving. Hij wil de mogelijkheid tot samenwerking in de wet vastleggen.