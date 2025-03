Ds. J. Reehorst (PKN) overleden

Jan Reehorst werd geboren op 2 augustus 1945 in Dordrecht. Hij werkte aanvankelijk als looninspecteur bij het GAK/UWV en studeerde daarnaast theologie in Utrecht.

In 1997 werd hij hervormd predikant in Welsrijp-Baijum. Daarna stond hij in Piershil (2001) en in Sint Maartensdijk (2008). Ds. Reehorst ging in 2011 met emeritaat.

De begrafenis heeft dinsdag 18 maart plaats op de Algemene Begraafplaats in Nieuw-Beijerland. Voorafgaand daaraan heeft, vanaf 13.30 uur, een „dankdienst voor zijn leven” plaats in de hervormde kerk ter plaatse.