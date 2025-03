Eindrapport raadsenquête geflopte Floriade komt in april

Binnenland

Het eindrapport van de raadsenquête over de financieel geflopte Floriade van 2022 wordt op 10 april aangeboden in een raadsvergadering, meldt de gemeente Almere. Het rapport wordt vervolgens op 22 mei besproken in de raad. Via de raadsenquête waarin hoofdrolspelers van het debacle zijn verhoord, wil de gemeenteraad achterhalen wat er precies misging en ervoor zorgen dat het in de toekomst anders gaat.