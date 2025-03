Dat wil het CDA.

De Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving, die de Kamer momenteel in behandeling heeft, gaat op dit punt volgens de partij nog niet ver genoeg.

Concreet keert het CDA zich tegen de praktijken van RISE Labs, dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf dat lichaamsdelen verhandelt van mensen die hun lichaam na de dood beschikbaar hebben gesteld aan de wetenschap.

Dit bedrijf adverteerde ook in Nederland met teksten waarin het doneren van het lichaam aan de wetenschap werd gepromoot als goedkoop alternatief voor een uitvaart, waardoor betrokkenen de nabestaanden behoeden voor hoge kosten. Vier lichamen werden daarop daadwerkelijk gedoneerd.

CDA-zorgminister Hugo de Jonge, die destijds navraag deed, kon de Kamer in 2020 deels geruststellen door te zeggen dat Nederlandse universiteiten niet in zee gaan met dergelijke bedrijven ten behoeve van hun anatomisch onderzoek.

Juristen benadrukten destijds echter wel dat de Nederlandse wetgeving de bestaande bepaling dat niet mag worden verdiend aan het menselijk lichaam onvoldoende toespitst op lijken. Voor de verbodsbepaling op het aanzetten tot lichaamsdonatie door daarvoor een financiële beloning in het vooruitzicht te stellen, geldt hetzelfde. Ook die maakt niet expliciet of hinten op het wegvallen van de begrafeniskosten als zo’n beloning dient te worden opgevat en daarmee verboden is.

De Jonge zegde daarop toe te zullen bezien in hoeverre hij uitingen zou kunnen verbieden die erop gericht zijn lichaamsdonatie te bevorderen en die de indruk wekken dat de overledene met het bestemmen van het lichaam een kostenbesparing of ander financieel voordeel kan behalen.

Het CDA wil dus nog een stap verder gaan en de commerciële handel als zodanig aanpakken en verbieden.