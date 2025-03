Onderwijsminister Bruins ziet niets in verplichte stagevergoeding

Een van de redenen die Bruins noemt om niet voor een verplichte stagevergoeding te gaan, is dat stages bij het mbo in een andere wet zijn vastgelegd dan bij het hbo en wo. Daarbij komt volgens de minister dat de Inspectie van het Onderwijs geen toezicht kan houden op stagebedrijven, omdat die onder de Nederlandse Arbeidsinspectie vallen. De arbeidsinspectie is echter alleen bevoegd om te kijken of stagiairs geen verkapte werknemers zijn, niet of ze een passende stagevergoeding krijgen. Daardoor wordt het volgens Bruins lastig om de wetgeving vorm te geven.

Volgens de minister kunnen veel stagebedrijven afhaken bij een verplichte vergoeding voor stagiairs. Hij wijst op de uiteenlopende resultaten van een verplichte vergoeding in Duitsland en Frankrijk. In Duitsland daalde het aanbod, terwijl in Frankrijk het aantal stageplekken toenam na het invoeren van een verplichte vergoeding.

Bruins roept bedrijven wel op om alle stagiairs een passende vergoeding te geven. Deze moet voor mbo-studenten dezelfde zijn als voor hbo- en wo-studenten.

De minister wil dat de huidige afspraken, zoals het Stagepact MBO, goed worden nageleefd. Hierin staat dat mbo-studenten minimaal een onkostenvergoeding moeten krijgen. Stages zijn verplicht voor alle mbo-studenten. Daarom moeten zij er wel wat voor terugkrijgen, vindt Bruins.

De minister heeft op basis van cijfers over 2023 en 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertrouwen dat de stagevergoedingen toenemen. In die rapporten staat dat meer studenten een stagevergoeding krijgen en dat deze gemiddeld ook iets hoger werd.

Als de situatie niet flink is verbeterd aan het einde van het stagepact in 2027, overweegt de minister alsnog een verplichte stagevergoeding in te voeren.