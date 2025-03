Vader Duterte is aangehouden op verzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij wordt vervolgd voor de dood van zeker 43 mensen tussen 2011 en 2019 tijdens zijn ‘oorlog tegen drugs’. Rodrigo Duterte landt naar verwachting later op woensdag in Rotterdam en wordt daarvandaan naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Sara Duterte is volgens haar kantoor ook onderweg naar Nederland omdat ze hier met advocaten wil praten over waar haar vader naartoe wordt gebracht.

Maar waar Sara Duterte precies naartoe gaat, blijft onduidelijk. Het is „niet aan de ambassade” van de Filipijnen om iets te zeggen over het bezoek, zegt een medewerkster.

Voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is volgens een woordvoerder eveneens geen rol weggelegd bij de komst van de dochter van Duterte naar Nederland. Het gaat namelijk om een privébezoek.

Schiphol zelf laat weten geen rol te hebben bij de aankomst van Duterte of een eventuele persconferentie op of bij de luchthaven. Enkele hotels in en rond Schiphol hebben conferentiezalen. Zij zeggen niets over een eventueel persmoment.

De 46-jarige Sara Duterte is sinds 2022 vicepresident onder de huidige president Ferdinand Marcos jr., maar er loopt een afzettingsprocedure tegen haar.