CBS: daling uitstoot vlakt af, meer nodig om klimaatdoel te halen

Binnenland

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met slechts 1,6 procent afgenomen. Dat is een fors lager percentage dan in de twee jaren daarvoor, toen de daling nog ruim 7 procent per jaar bedroeg, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om het wettelijk vastgelegde doel voor 2030 te halen, 55 procent minder uitstoot dan in 1990, is de komende jaren een veel scherpere daling nodig. In de industrie is nog de meeste actie nodig. Daar ging de uitstoot vorig jaar juist omhoog in plaats van omlaag.