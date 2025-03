Maar dan toch: leegloop. Omdat christenen vanwege de uitzichtloosheid in hun land elders een heenkomen zoeken – in Florida (VS) of in Spanje. Vaak zijn het niet de eersten de besten die hun biezen pakken, maar juist degenen die aan de gemeente leidinggaven. Denk aan voorgangers, ouderlingen en jongerenwerkers. Er zijn gemeenten die 20 tot 30 procent van hun leden zagen vertrekken.

Aan de ene kant toeloop, aan de andere kant leegloop. Hoe schrijnend is dat! En wat een uitdaging voor achterblijvers! Want hoe gaat het nu verder met de zondagse diensten, met ouderen- en jongerenpastoraat? En dan nog iets: van de ene op de andere dag kunnen ze je vragen om zondagsschooljuf te worden of om de eredienst te leiden. Wie daarop ”ja” zei, die verdient het om niet langer achterblijver te worden genoemd, maar ”blijver” in de meest betrokken zin van dat woord.

„Gods werk in Cuba gaat door… Dat is net zo bijzonder als in Nederland, maar het maakt je klein als je dat ook daar hoort” André Kroneman, bureaumanager Bijzondere Noden

Maar daarmee is de christelijke gemeente nog niet uit de gevarenzone. ”Antwoord op de leegloop” staat boven dit stukje geschreven. Welk antwoord? Dat ziet u op de groepsfoto. Waar ruim dertig deelnemers aan de Bijbelcursus van NET Foundation met gepaste trots tonen dat ze die met succes hebben afgerond. Als blijmakend ”breaking news” kwam de foto onlangs vanuit Cuba deze kant op en daarom maak ik er graag even ruimte voor. Al eerder schreef ik over deze cursus (die financieel mede mogelijk wordt gemaakt door Spaanse Evangelische Zending). En ook toen werd duidelijk hoe nodig die is. Want je kunt je wel geroepen weten om als voorganger die lege preekstoel te beklimmen, zonder opleiding krijgt zo’n roeping een riskant vervolg. Voor je het weet sta je een on-Bijbelse boodschap te verkondigen.

„Onderwijs in de Bijbelse leer werkt als leer in je schoenen”, schreef de theoloog dr. K.H. Miskotte in zijn ”Bijbels ABC”: „Je staat er steviger door op je voeten.” Geestelijk gezien is dat in Cuba van grote waarde. Daarom is de cursus van NET Foundation er het antwoord op die kerkelijke leegloop. En gunnen we veel meer (achter)blijvers zo’n inhaalslag in Bijbelkennis en toerusting. Dat doen we door de opleiding ook de komende twee jaar financieel mogelijk te maken. Helpt u mee?