Afscheid

„Achter je liggen de lessen, voor je de kansen.” Met deze uitsmijter besloot BBB-Kamerlid Lilian Helder vorige week haar afscheidsbrief. De BBB’er Helder, die eerst voor de PVV in de Tweede Kamer zat, stapte op omdat ze zich onvoldoende gehoord voelt door de BBB-partijleiding.

„Ik kan niet rijmen dat kabinet vuurwerktraditie in ere wil houden terwijl hulpverleners smeken om vuurwerkverbod” Lilian Helder, vertrekkend Kamerlid, in afscheidsbrief

In haar afscheidsbrief bekritiseerde ze inconsistenties in het hoofdlijnenakkoord. Maar Kamervoorzitter Bosma liet die bij het voorlezen van de brief achterwege. Dat wekte verwondering bij Helder, die er tot verbazing van Bosma een heuse interruptie aan wijdde. De Kamervoorzitter ging daar verder niet op in. Maar een woordvoerder van Bosma legt later uit dat dat eigenlijk altijd gebeurt: „De voorzitter en zijn voorgangers lezen nooit integraal de afscheidsbrieven voor vanwege de lengte van de brieven en de volle plenaire agenda. Het is dus niks nieuws en er zit ook niks achter.”

Vertrekkend BBB-Kamerlid Lilian Helder. beeld ANP, Freek van den Bergh

Maar dan is het natuurlijk wel interessant welke passages Bosma niet voorlas. In haar brief zegt Helder het in ere willen houden van de vuurwerktraditie door het kabinet niet te kunnen rijmen met de smeekbede van hulpverleners om een vuurwerkverbod. Hetzelfde geldt voor de roep om een taakstrafverbod dat sommige partijen willen invoeren, terwijl het gevangeniswezen al „kapotbezuinigd” is. Helder hield het dus netjes. Zo stond ze ook bekend.

Feminist

Afgelopen zaterdag was het Internationale Vrouwendag. Ter gelegenheid daarvan sprak de Volkskrant uitgebreid met een zestal feministen. Een van de felsten die aan het woord komen, is de 87-jarige Hedy d’Ancona. De PvdA-politica zat voor haar partij vele jaren in de Eerste Kamer en in het Europees Parlement. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw was ze staatssecretaris en rond de jaren negentig minister. Ze laat optekenen: „Ik ben al sinds 1968 bezig met feminisme. Ik ben misschien al oud, maar ik hoop tot in de kist feminist te zijn.” En over het conservatieve Hongarije: „Daar krijgen vrouwen flink betaald als ze vier jaar thuisblijven en minstens twee kinderen baren. Ze worden behandeld als wandelende baarmoeders, heel vernederend.”

Een heel ander geluid klinkt bij de SGP-jongeren. Die schreven ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een ode aan „een moeder die haar dagen vult met liefdevolle zorg voor haar kinderen, die een veilige haven biedt en een basis legt voor een gezonde samenleving. Dit is geen ”achtergestelde positie”, maar een positie van kracht en van onschatbare waarde.”

Agenda

De Tweede Kamer debatteert een groot deel van de dinsdag over de Klimaat- en Energieverkenning. Woensdag bespreekt de Kamer onder meer een wet die regels stelt aan de handel in organen. Donderdag meldt de agenda een debat over de jeugdzorg.

In de rubriek Parlementvaria belicht de redactie politiek opvallende zaken vanuit Den Haag.