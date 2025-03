Brussel wil afgewezen asielzoeker uitzetten naar terugkeerhub buiten Europa

„Onacceptabel” noemt Eurocommissaris voor Migratie Magnus Brunner het dat vier op de vijf uitgeprocedeerde asielzoekers in de Europese Unie niet daadwerkelijk terugkeert naar zijn land van herkomst. De dinsdag door hem gepresenteerde terugkeerrichtlijn moet daar verandering in brengen.

De huidige richtlijn –uit 2008– wordt inconsequent toegepast in de verschillende lidstaten. Asielzoekers die in het ene land worden uitgezet, ontspringen niet zelden de dans door handig gebruik te maken van het vrije verkeer van personen en door van lidstaat naar lidstaat te verhuizen onder de radar blijven.

Brussel oppert daarom een systeem waarbij terugkeerbesluiten in het ene land voor alle EU-lidstaten gaan gelden en ook mag een uitzettingsbesluit in het vervolg door een andere lidstaat worden uitgevoerd. Ook wil de Commissie eerder in het uitzettingsproces veiligheidscontroles uitvoeren en criminelen of migranten die een veiligheidsrisico vormen gedwongen uitzetten. Eerder afgewezen asielzoekers krijgen een inreisverbod.

Eurocommissaris voor Migratie Magnus Brunner. beeld EPA, Ronald Wittek

Terugkeerhubs

Het voorstel van Brunner bevat ook de mogelijkheid om afgewezen asielzoekers uit te zetten naar een ”terugkeerhub” aan de Europese buitengrenzen. Een controversieel voorstel, bleek dinsdag tijdens een debat in het Europees Parlement, waarbij Europarlementariërs uit sociaaldemocratische, groene en liberale hoek hun pijlen richtten op het in hun ogen juridisch, humanitair en financieel twijfelachtige plan.

De Commissie beslist op basis van een akkoord tussen een lidstaat en een veilig derde land of het terugkeercentrum er mag komen, beloofde Brunner dinsdag om de zorgen van linkse Europarlementariërs weg te nemen. Ook zullen in de centra fundamentele rechten gelden en zal op de naleving daarvan worden gemonitord. En gezinnen met kinderen en minderjarige asielzoekers die alleen reizen, mogen niet in dergelijke centra worden vastgezet, zo staat in het voorstel.

Brunner wil met de terugkeerrichtlijn „mensen weer het gevoel geven dat we controle hebben over wat er in Europa gebeurt”. „Als wij centrumpartijen de migratie niet aanpakken, zullen we het vertrouwen van de burger volledig verliezen”, zei hij maandag tegen Politico. Na recente aanslagen door uitgeprocedeerde asielzoekers in onder meer Solingen en Mannheim profiteerden anti-immigratiepartijen bij recente verkiezingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland van de publieke onvrede over de asielmigratie. Met de terugkeerrichtlijn wil de christendemocraat Brunner werk maken van asielmaatregelen en uiterst rechts de wind uit te zeilen te nemen. Eerst moeten echter nog het Europees Parlement en de lidstaten van de EU akkoord gaan met de plannen.