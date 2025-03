Terugkeercentra buiten EU alleen voor afgewezen asielzoekers

Buitenland

In terugkeercentra buiten de EU voor asielzoekers mogen alleen afgewezen asielzoekers worden ondergebracht. Asielzoekers mogen daar niet naartoe worden gestuurd om een beslissing over hun asielaanvraag af te wachten. Dit model van ‘terugkeerhubs’ is daarmee totaal verschillend van dat van Italië in Albanië, zei Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) dinsdag tijdens een persconferentie.