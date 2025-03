Dinsdag kwamen vertegenwoordigers uit Libanon, Frankrijk, de Verenigde Staten en van het Israëlische leger samen in het zuiden van Libanon. Daar spraken ze af om werkgroepen op te richten die onder meer de grensgeschillen moeten oplossen. Het zal bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid van Israëlische militairen op verschillende locaties in Zuid-Libanon en over de gebieden waar beide landen aanspraak op maken.

De vrijlating van Libanese gevangenen zou een „gebaar naar de nieuwe Libanese president” Joseph Aoun zijn, die begin dit jaar werd aangesteld. Volgens het kantoor van Netanyahu is die stap gecoördineerd met de VS.

Israël heeft dinsdag ook een droneaanval uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij zou een strijder van Hezbollah zijn omgekomen, zegt een militaire bron tegen The Times of Israel. Ook Libanese media melden een dode.