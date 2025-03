Trump draagt Amerikaanse overheid op om bitcoins en andere crypto’s te hamsteren

Het staat er echt, in alweer een executive order van de nieuwe Amerikaanse president: de Verenigde Staten gaan bitcoins en andere cryptomunten hamsteren. Heel moeilijk is dat niet. De VS beschikken al over een bescheiden cryptokapitaal.

Het is nogal een ommekeer. Nog niet zo lang geleden lag de Amerikaanse overheid geregeld op ramkoers met de cryptowereld. Maar die (strafrechtelijke) onderzoeken zijn grotendeels gestaakt of op de lange baan geschoven na het aantreden van Trump.

De strategische voorraad zal voornamelijk bestaan uit bitcoins, door het Witte Huis omschreven als de „originele cryptomunt” en „digitaal goud”. Omdat er niet meer dan 21 miljoen bitcoins gemijnd kunnen worden –zo is in de onderliggende techniek vastgelegd– loont het om als eerste natie een strategische voorraad aan te leggen, meldt het Witte Huis.

Drugs

In eerste instantie zullen de VS alle eerder in beslag genomen bitcoins in de strategische reserve onderbrengen. Dat zijn er ongeveer 200.000 – afhankelijk van de bron. Een groot deel is volgens Amerikaanse media in 2013 in beslag genomen van de oprichter van Silk Road, een website waar volop drugs werden verkocht.

Het Witte Huis belooft om de strategische reserve niet te verkopen. Zo zou de Amerikaanse overheid kunnen profiteren van de waardeontwikkeling. Trump opperde vorige zomer het wilde idee om met bitcoins de staatsschuld af te lossen.

„Misschien betalen we onze 35 biljoen wel af; geven we ze een kleine cryptocheque, toch?” zei hij tegen zijn toehoorders tijdens een cryptocongres in de zomer van 2024.

„We geven ze bitcoins en strepen onze 35 biljoen weg” Donald Trump, president VS

Economen wijzen op een paar denkfouten in dat plan. Zoals de aanname dat bitcoins altijd in waarde zullen stijgen. En het idee dat de VS al hun bitcoins in de toekomst zouden kunnen verkopen zonder dat de koers van de munt daardoor onderuitgaat.

Staatsschuld

Sowieso heeft de Amerikaanse overheid veel meer bitcoins nodig om de huidige staatsschuld van 36 biljoen dollar af te lossen. In totaal gaat het om 2000 keer meer van die digitale munten. Of de bitcoin moet de komende jaren wel heel explosief in waarde stijgen.

Juist het tegenovergestelde gebeurde vrijdag. De koers daalde, vermoedelijk omdat beleggers hoopten dat de Amerikaanse overheid de munt op grote schaal zou gaan inkopen. In het decreet staat wel dat Amerikaanse overheden bitcoins mogen bijkopen, maar alleen als dat de belastingbetaler geen geld kost. Nieuwe in beslag genomen crypto’s komen automatisch in de nationale reserve.

De strategische reserve zal ook andere cryptomunten bevatten die in beslag zijn genomen. Anders dan bij de bitcoinreserve, mag de speciaal op te richten beheersorganisatie, in het decreet ”U.S. Digital Asset Stockpile” genoemd, deze munten wel met winst vérkopen, maar juist niet aankopen.

Critici wijzen erop dat het Witte Huis met de maatregel vooral de huidige eigenaren van bitcoins verrijkt. Door een strategische reserve aan te leggen en ook –zij het voorzichtig– nieuwe bitcoins in te kopen, wordt de koers omhooggedreven.