Filipijns toestel met mogelijk Duterte landt woensdag in Rotterdam

Buitenland

De vlucht uit de Filipijnen waar volgens meerdere Filipijnse media oud-president Rodrigo Duterte in zit, landt als alles volgens planning verloopt woensdagochtend op Rotterdam The Hague Airport. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat er een vlucht uit Manilla tussen 06.45 en 07.05 uur arriveert, maar zegt niet te weten of Duterte daadwerkelijk aan boord is.