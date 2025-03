In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een verwensing op het glas in de deur van het gebouw in Hilversum aangebracht. De naam van Schreeuw om leven werd met verf ondergespoten en op het houten paneel eronder kwam ”abortus vrij” te staan.

De graffiti ging vergezeld van een omcirkelde A, de handtekening van de anarchistische groepering Antifa. Dit is volgens Schreeuw om leven „een links-extremistische internationale beweging die fascisme bestrijdt. Veel van de antifascisten zijn actief in andere sociale bewegingen, zoals voor vrouwen- en lhbti-emancipatie.”

Naar aanleiding van de bekladding pleit Schreeuw om leven voor dialoog in plaats van confrontatie. „Het zal niet voor niets zijn dat dit is gebeurd in het weekend waarin het Internationale Vrouwendag was, de dag waarop de dolle mina’s opnieuw zijn opgestaan”, zegt directeur Arthur Alderliesten. „Keer op keer blijkt het ongelooflijk ingewikkeld om een welgemeende dialoog te hebben. In het afgelopen weekend zaten hulpverleningsvrijwilligers klaar om telefonisch hulp te bieden aan onbedoeld zwangere vrouwen. Op een conferentie in Madrid brak ik een lans voor zorgvuldige hulp aan mannen rond onbedoelde zwangerschap en na abortus.” De proabortusbeweging komt volgens Alderliesten echter niet verder dan verwensingen aan het adres van de prolifebeweging.

In juli 2022 werd het kantoor van Schreeuw om leven ook al beklad door Antifa. „Geen graffiti die onze gedrevenheid zal indammen”, zegt Alderliesten.