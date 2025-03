Ds. Drost terug naar Nederland: Onze gemeente in Graz heeft nu drie leden

Als hij komende zomer weer terugkeert naar Nederland, wil ds. Drost graag weer actief zijn als predikant. Voor zijn uitzending werkte hij in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Die verenigden zich in 2023 met de Nederlands Gereformeerde Kerken en gingen verder onder de naam NGK. „De GKV, zoals ik die zes jaar geleden heb verlaten, zijn er niet meer. Met de ontwikkelingen in de huidige NGK heb ik grote moeite. We hopen dat de Heere in de komende tijd duidelijk maakt of en waar Hij wil dat ik als predikant ga dienen.”

In Oostenrijk was ds. Drost aangesloten bij de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB). Dat is een klein kerkverband dat vanuit Nederland steun krijgt van Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO). Stichting In de Rechte Straat stimuleerde het werk van ds. Drost door een deel van de huur van een kerkzaal in Graz te bekostigen. De ERKWB beëindigde vorig jaar de zusterkerkrelatie met de NGK. Deze breuk houdt verband met de toelating van de vrouw in het ambt binnen de NGK.

Kleine gemeente

Peter Drost was zes jaar actief als kerkplanter in Graz. beeld Peter Drost

Ds. Drost is zes jaar actief geweest in Oostenrijk. Bij zijn uitzending verwachtte hij een gemeente van enkele tientallen mensen aan te treffen in Graz. Het bleek echter dat er vrijwel geen gemeente was. In de achterliggende jaren is het ook niet gelukt om een gemeente te stichten. „Er zijn nu drie leden. Op zondag komen er zo’n vijf tot tien mensen naar de dienst”, vertelt ds. Drost. Naast zijn werk als predikant geeft hij godsdienst en andere vakken op een basisschool in de regio Steiermark.

In 2024 verhuisde ds. Drost met zijn gezin van Graz naar Wenen. Met de auto is de afstand tussen die twee steden twee uur. De predikant zette zijn werk in de kleine gemeente in Graz wel voort, maar zocht naar meer steun en een christelijke gemeenschap voor zichzelf en zijn gezin in Wenen.

Anderhalve week geleden maakte hij in een nieuwsbrief bekend terug te keren naar Nederland. Dat heeft te maken met familieomstandigheden, maar ook met „een afgenomen roeping”. „We kijken hoe we in Graz opvolging kunnen krijgen”, zegt de predikant. „We leggen de gemeente in Gods handen.”